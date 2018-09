Istanbul. Nach den Arbeiterprotesten auf der Baustelle des neuen Istanbuler Großflughafens sind immer noch 24 Bauarbeiter und Gewerkschafter in Haft, wie die türkische Nachrichtenagentur DHA am Mittwoch meldete. Ihnen werden Beschädigung öffentlichen Eigentums, Verletzung des Demonstrationsrechts und Widerstand gegen die Polizei vorgeworfen. Die Polizei hatte am Wochenende nach Gewerkschaftsangaben rund 500 Menschen festgenommen, die gegen die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle protestiert hatten. dpa/nd