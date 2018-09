Beide Koreas wollen ein Friedensabkommen noch in diesem Jahr, die Wirtschaft hofft auf Investitionsmöglichkeiten

Mit solch großen Schritten haben sich die beiden Koreas in diesem Jahr aufeinander zubewegt, dass es bei diesem Gipfel keine Steigerung mehr geben konnte. Der Gipfel stellt keinen Durchbruch dar, denn ein solcher kann ohne die USA und China gar nicht stattfinden. Stattdessen ist der Gipfel ein weiterer wichtiger Schritt zur einsetzenden Normalisierung der Beziehungen zwischen Pjöngjang und Seoul. Auch wenn dieses »normal« noch sehr abstrakt und theoretisch ist, Kim und Moon scheinen gewillt, den Weg unumkehrbar zu machen.

Im Inszenieren ist Nordkorea unerreicht. Der innerkoreanische Gipfel in Pjöngjang besticht mit fein ziselierten Bildern, sei es, wenn jubelnde Nordkoreaner Moon am Flughafen abholen oder wenn sich Kim und Moon vor der Karte einer ungetrennten koreanischen Halbinsel - flankiert von Friedenstauben - die Hand reichen.

Alexander Isele über den Koreanischen Gipfel in Pjöngjang

