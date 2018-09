In einem Offenen Brief fordert der Berliner Fahrradclub ADFC Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) auf, die Umsetzung des Mobilitätsgesetzes zur »Chefinnen-Sache« zu machen. »Während wir weiter auf sichere Kreuzungen, Radwege und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder warten, mussten wir in diesem Jahr bereits zehn Geisterräder für getötete Radfahrerinnen und Radfahrer aufstellen«, heißt es in dem vom Landesvorstand unterzeichneten Schreiben. Gefordert wird unter anderem das »Ergreifen von korrektiven Maßnahmen, wenn es wieder zu Problemen kommt«. Mit regelmäßiger Berichterstattung gegenüber der Öffentlichkeit lasse sich das »verlorene Vertrauen« wiedergewinnen. nic