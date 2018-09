Gemeinsam mit der Produktionsinitiative »Formate aus Thüringen« dreht MDR SPUTNIK seit Mittwoch in Halle an der Saale die Web-Serie »FINDHER« für »junge Erwachsene«, wie es heißt. Thema ist die schwierige Partnersuche via Dating-App. Die Serie erzähle von den Problemen des Singledaseins der sogenannten Generation Beziehungsunfähig und startet am 4. Dezember. nd