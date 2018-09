Im Moment herrscht im Wald Ruhe, die Räumung ist ausgesetzt. Für diese Entscheidung verdient der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) Respekt. Weniger Respekt verdient Reul für seinen Appell, alle sollten den Wald und die Baumhäuser verlassen, weil es dort gefährlich sei. Die Gefahr ist mit der Polizei in den Wald gekommen. Reul und Kollegen verstehen nicht, dass es den »Hambi«-Besetzern und ihren Freunden um mehr als um ein paar Bäume geht. Für manche Menschen steht dort eine Lebensweise auf dem Spiel. Reul und der Energieriese RWE wären gut beraten, den Wald jetzt nach dem Todesfall in Frieden zu lassen. Kapitalinteressen und Ordnungsrecht sollten nicht noch weitere Menschenleben gefährden.

Ein Mensch ist gestorben im Hambacher Forst. Kein Aktivist, kein Polizist, kein Mitarbeiter von RWE, sondern ein junger Fotojournalist. Nach dem Innehalten stellt sich nun auch die Frage, wie weiter? Trauer, Wut, das Gefühl ein Ereignis noch nicht verstanden zu haben. Es sind ähnliche Worte, die viele Menschen wählen, die den Hambacher Forst als Aktivisten oder als Journalisten begleiten. Dass es in diesem Herbst gefährlich werden könnte, das war jedem klar, der sich mit dem Konflikt um den Wald befasst. Aber ein Toter? Damit hatte niemand gerechnet.

Aktivist*innen trauern an der Unfallstelle im Hambacher Forst

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Alexander Isele über den Koreanischen Gipfel in Pjöngjang

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!