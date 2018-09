Mainz. Zwei weitere Zusammenschlüsse von Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz sind beschlossene Sache. Der Landtag verabschiedete am Mittwoch in Mainz einstimmig die dafür notwendigen Gesetze. So werden im Hunsrück Simmern und Rheinböllen ab 1. Januar 2020 zu einer Verbandsgemeinde. Im Westerwald schließen sich Altenkirchen und Flammersfeld zusammen - ebenfalls zu Jahresbeginn 2020. Im Namen wird diese neue Kommune »im Raiffeisenland« tragen. In der Region wirkte Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der als Vater der Genossenschaftsidee gilt und dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Beide neu gebildeten Verbandsgemeinden bekommen vom Land eine sogenannte Entschuldungshilfe in Höhe von zwei Millionen Euro. dpa/nd