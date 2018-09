Berlin. Von der geplanten Kita-Gebührenfreiheit für Geringverdiener könnten voraussichtlich rund 280 000 Kinder profitieren. Rund 175 000 Kinder beziehungsweise ihre Eltern hätten Anspruch auf Kinderzuschlag und/oder Wohngeld und nähmen Kindertagesbetreuung in Anspruch, sagte eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums der dpa. Mit dem am Mittwoch im Kabinett beschlossenen »Gute-Kita-Gesetz« sollen Bezieher dieser Leistungen von Kita-Gebühren befreit werden. Durch die von der Koalition geplante Ausweitung des Kinderzuschlages würde sich diese Gruppe auf 280 000 Kinder vergrößern, sagte die Sprecherin weiter. dpa/nd

