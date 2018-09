WADA-Präsident Craig Reedie aus Schottland zeigte sich im Fall Russland kompromissbereit. Foto: imago/Bai Xuefei

Die Proteste von Dopingjägern und Sportlern waren nicht laut genug. Die Exekutive der Welt-Antidoping-Agentur WADA hat am Donnerstag den russischen Ableger RUSADA wieder als regelkonform eingestuft. Der endgültigen Rückkehr russischer Athleten in die Sportwelt steht somit kaum noch etwas im Wege.

Nach Bekanntwerden eines der größten Dopingskandale rund um Hunderte gedopte russische Sportlerinnen und Sportler war die am Betrugssystem beteiligte RUSADA im Jahr 2015 suspendiert worden. Dopingkontrollen in Russland wurden nur noch von ausländischen Agenturen durchgeführt, internationale Wettbewerbe durften nicht mehr nach Russland vergeben werden, russische Athleten durften bei vielen Wettkämpfen, darunter Olympischen und Paralympischen Spielen nur noch unter neutraler Flagge starten. All das dürfte bald vorbei sein.

Der RUSADA waren nach der Auswertung des McLaren-Reports 31 Kriterien für eine Rückkehr auferlegt worden, zum Beis...