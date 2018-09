Nach dem Abschuss einer russischen Militärmaschine vor Syriens Küste wollte Israel am Donnerstag eine Armeedelegation nach Moskau schicken. Der Kommandeur der Luftwaffe werde einen Bericht über den Vorfall präsentieren, teilte die israelische Armee in der Nacht zum Donnerstag mit. dpa/nd

Moskau. Die russische Marine hat weite Seegebiete des östlichen Mittelmeeres bis Mittwoch nächster Woche für ein Manöver gesperrt. Auch Zivilflugzeuge müssen zwischen den Küsten Libanons, Syriens und Zyperns Ausweichrouten fliegen. Das meldete die Agentur Interfax am Donnerstag unter Verweis auf die von Russland erlassenen Informationen für den Luftverkehr. Bei dem Manöver werden unter anderem Raketenstarts geübt.

