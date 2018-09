Annaberg-Buchholz. Über eine regionale Online-Jobbörse wirbt das Erzgebirge seit zehn Jahren um Rückkehrer oder auch Pendler, die es zurück in ihre Heimat zieht bzw. die bleiben wollen. Seit 2008 wurden auf dem »Fachkräfteportal Erzgebirge« 14 000 Stellenanzeigen geschaltet, so Matthias Lißke von der Wirtschaftsförderung des Erzgebirgskreises. Derzeit bieten etwa 320 Unternehmen über die Jobbörse rund 1100 freie Arbeitsplätze an. Es gibt auch 500 Angebote für Azubis, Schüler und Studenten. Wenn sich der Fachkräftemangel weiter verschärfe, werde das Portal noch wichtiger werden, ist Lißke überzeugt. Als sie 2005 mit einer »Heimkehrerbörse« begonnen hätten, seien sie angesichts hoher Arbeitslosenzahlen belächelt worden, so Jan Kammerl, der für das Jobportal verantwortlich ist. Doch die Situation am Arbeitsmarkt habe sich komplett gedreht. Der Erzgebirgskreis hatte im Jahresdurchschnitt 2017 mit 5,4 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote Sachsens. dpa/nd