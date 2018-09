Auf einen türkischen Bildungsverein in Neukölln ist möglicherweise ein Brandanschlag verübt worden. In der Nacht zu Donnerstag brach dort ein Feuer aus. Brandermittler des Landeskriminalamts waren am Morgen vor Ort und sicherten Spuren. Augenzeugen berichteten von Rußspuren an der Außenfassade des Gebäudes und eingeschlagenen Scheiben. Auf dem Fußgängerweg ist ein Schriftzug zu sehen, der auf einen Konflikt zwischen Türken und Kurden hindeutet. Der Staatsschutz ermittelt. Die Polizei bestätigte, dass es zu einem Brand gekommen sei. Dieser sei offensichtlich von einem oder mehreren Unbekannten »mutwillig herbeigeführt worden«, sagte eine Sprecherin. Nach ihren Angaben warfen der oder die Täter etwas. Verletzt wurde niemand. Das Feuer sei vor der Eingangstür ausgebrochen und konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Passanten gelöscht werden. Die Neuköllner LINKE verurteilte die Attacke: »Die berechtigte Kritik am Vorgehen der türkischen Regierung darf nicht zu Anschlägen auf zivilgesellschaftliche Einrichtungen führen«, sagte Vorstandsmitglied Ferat Kocak. dpa/nd