Der Mann ist über 70 und noch immer Punk. Außerdem bläst er wild das Saxofon, ein für dieses Genre ziemlich untypisches Instrument. Am heutigen Freitag spielt Ted Milton mit seiner Band Blurt Punkjazz für alle Kulturrevolutionäre, in Anzug und Iro, um 21 Uhr im Arkaoda, Karl-Marx-Platz 16. Die erste Blurt-Single erschien 1980 und hieß »My Mother Was A Friend Of An Enemy Of The People«. Eric Clapton lernte Milton schon 1965 kennen: »Zum ersten Mal erkannte ich, wie man Musik wirklich leben kann«, schreibt »Mister Slowhand« in seiner Autobiografie. nd