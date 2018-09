Was soll das sein

Die im Oktober auslaufende Baugenehmigung für das Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin ist rechtzeitig verlängert worden. Die Oberste Bauaufsicht verlängerte am Donnerstag die Baugenehmigung für die sogenannte Einheitswippe ohne Änderungen. Am 26. September soll das Projekt nach Auskunft einer SPD-Sprecherin auf die Tagesordnung des Haushaltsausschusses. Nach Freigabe der Gelder könnte der Bau dann beginnen.

Das Denkmal soll entsprechend drei Beschlüssen des Bundestags vor dem rekonstruierten Berliner Schloss entstehen und an die Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern. Es ist vom Stuttgarter Büro Milla & Partner als große begehbare Schale geplant. Seit 20 Jahren wird darum gestritten. Zuletzt drohte die Baugenehmigung auszulaufen, weil der Bundestag auf Drängen der SPD die Gelder nicht mehr vor der Sommerpause freigegeben hatte. dpa/nd