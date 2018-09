Was soll das sein

Wenn Kulturpflanzen besonders viel erwünschte Bestandteile enthalten, geht das meist auf Züchtung zurück. Anders bei der Kiwi-Frucht. Wie ein Forscherteam um Xiyin Wang von der North China University of Science and Technology im Fachblatt »iScience« schreibt, änderte sich während der Evolution der Pflanze vor 50 bis 57 und vor 18 bis 20 Millionen Jahren zweimal das Erbgut. Heute besitzt die Kiwi-Pflanze einen sechsfachen Chromosomensatz und einige Gensequenzen sind daher mehrfach vorhanden. Eine davon sorgt für den heute so hohen Vitamin-C-Gehalt der Frucht (DOI: 10.1016/j.isci.2018.08.003). StS Foto: Pixabay