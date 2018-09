Was soll das sein

Mit ihren teils schillernden Farben passen die Dornenkronen-Seesterne gut ins bunte australische Korallenriff - doch ihre Auswirkungen sind verheerend. Seit Jahren bedrohen die Stachelhäuter eines der artenreichsten Ökosysteme der Erde: Sie vertilgen Unmengen der Korallentierchen. Nachdem die Bekämpfung durch Taucher ohne durchschlagenden Erfolg blieb, setzt man nun Roboter ein. Die von Forschern der Queensland University of Technology in Zusammenarbeit mit Google und der Great Barrier Reef Foundation entwickelten Killer-Roboter identifizieren die Seesterne eigenständig und töten sie per Giftspritze. dpa/nd Foto: dpa/Great Barrier Reef Foundation