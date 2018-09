Guatemala-Stadt. Tausende Demonstranten haben in Guatemala den Rücktritt des Präsidenten Jimmy Morales gefordert. Die Studenten, Professoren und Aktivisten versammelten sich am Donnerstag (Ortszeit) im historischen Zentrum von Guatemala-Stadt. Sie unterstützen den Kampf gegen Straffreiheit und Korruption in dem mittelamerikanischen Land. dpa/nd