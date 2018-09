Großes Kino im Fernsehen: Der Regisseur Dominik Graf gilt als einer der produktivsten und spannendsten Filmschaffenden der Gegenwart. Der vielfache Grimme-Preisträger hält die Linse oft dort hin, wo Dinge im Verborgenen geschehen: Verbrechen und Tatorte - er ist ein Genremeister des Fernsehkrimis.

Das Bundesplatzkino zeigt im Herbst eine Werkschau des Regisseurs. Zur Eröffnung der Filmreihe am 23. September wird der Polizeiruf »Cassandras Warnung« als Director’s Cut gezeigt. Im Anschluss folgt ein Publikumsgespräch, bei dem der Regisseur Graf anwesend sein wird.

Auf der Leinwand in Wilmersdorf wird eine Filmauswahl der unterschiedlichen Arbeiten Grafs aus Film und Fernsehen zu sehen sein. Von »Frau Bu lacht« im September über »Hotte im Paradies« mit anschließendem Gespräch mit der Schauspielerin Birge Schade bis zu »Der rote Kakadu« im Oktober folgt eine breite Zusammenstellung aus seinem filmischen Schaffen der letzten 20 Jahre. Im November zeigt das Bundesplatz-Kino als Abschluss und Höhepunkt der Werkschau an zwei aufeinanderfolgenden Tagen alle zehn Folgen der Serie »Im Angesicht des Verbrechens« - jeweils fünf Folgen am Stück. Die preisgekrönte Serie über die russische Mafia in Berlin wird zum ersten Mal auf diese Art in einem Kino, außerhalb von Filmfestivals, zu sehen sein. nd

Foto: Beatrix Schnippenkoetter

Werkschau Dominik Graf, 23. September bis 11. November im Bundesplatz-Kino, Bundesplatz 14, Wilmersdorf.