Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Moskau. Russland und China haben die neuen Sanktionen der USA scharf kritisiert. »Mit dem Feuer zu spielen ist dumm, denn es kann gefährlich werden«, erklärte Vize-Außenminister Sergej Riabkow am Freitag in Moskau. Die USA sollten sich an das »Konzept der globalen Stabilität« erinnern, anstatt es »gedankenlos zu untergraben« und Spannungen im bilateralen Verhältnis anzufachen.

China, das wegen Rüstungsgeschäften mit Moskau ebenfalls betroffen ist, forderte eine Rücknahme der Sanktionen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag (Ortszeit) 33 Einzelpersonen und Einrichtungen aus dem Bereich der russischen Streitkräfte und Geheimdienste auf eine schwarze Liste gesetzt. Begründet wurden die neuen Sanktionen mit »bösartigen Aktivitäten« Russlands, womit u.a. die mutmaßlichen Einmischung in den US-Wahlkampf 2016 und Moskaus Rolle im Ukraine-Konflikt gemeint sind. Peking wird vorgeworfen, Kampfflugzeuge und Raketensysteme aus Russland gekauft zu haben. AFP/nd