Wie im richtigen Flugzeug Foto: First Airlines

Sie ist wohl die erste und einzige Airline weltweit, die komplett ohne Piloten und Copiloten auskommt und doch Ziele rund um den Erdball anfliegt. Den Passagieren sind das Fehlen des fliegenden Personals, der Turbinen und Tragflächen durchaus bewusst, aber gleichzeitig völlig egal. Sie genießen lieber den Service in der First oder Business Class. Klingt abgehoben, ist es aber nicht. Im Gegenteil, die Fluggäste der First Airlines in Tokio bleiben im wahrsten Sinne des Wortes komplett geerdet.

Obwohl die Fluggesellschaft nicht am geschäftigen Narita Airport in Japans Hauptstadt zu finden ist, sondern in einem von außen eher unscheinbaren Gebäude im Stadtteil Ikebukuro, sind alle Flüge seit der Gründung im Jahre 2016 komplett ausgebucht. Tatsächlich handelt es sich bei First Airlines um eine Kombination aus einem ungewöhnlichen Restaurant mit Flugzeugausstattung und einer Art Flugsimulator.

Ein Konzept, das die Massen zu begeist...