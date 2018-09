Das de Young Museum in San Francisco widmet der zeitgenössischen muslimischen Mode eine große Schau. Die Ausstellung »Contemporary Muslim Fashions« dauert von diesem Samstag (22.9.) bis 6. Januar, danach wandert sie nach Frankfurt am Main ins Museum Angewandte Kunst (als »Muslim Fashion Now« vom 5. April bis 7. Juli 2019).

Deutsches Nationaltheater Weimar: Shakespeares »Macbeth« in der Übertragung von Heiner Müller

Kunstsammlung Jena zeigt in der Ausstellung «Ich bin sicher, Rembrandt liebt mich» Malerbücher der Moderne

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!