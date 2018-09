Fünf Tage vor ihrem 37. Geburtstag wurde Trixi Worrack zum fünften Mal Weltmeisterin im Teamzeitfahren. Die Cottbusserin siegte am Sonntag in Innsbruck mit ihrem Canyon-Sram-Team. »Das ist ein ganz besonderer Titel für mich, gerade nach meiner Krankengeschichte von 2016«, sagte Worrack, deren Karriere nach einem schweren Sturz - ihr musste eine Niere entfernt werden - am seidenen Faden hing. Auch der Berliner Maximilian Schachmann feierte zum Auftakt der Straßen-WM Gold: Der 24-Jährige siegte im Zeitfahren mit seinem Quick-Step-Team.