Den Rostockern ist der erhoffte Sieg zum Auftakt der Englischen Woche versagt geblieben. Der F.C. Hansa kam am Sonnabend vor 2500 Zuschauern bei der SG Sonnenhof Großaspach über ein 0:0 nicht hinaus. »Wir haben kein Tor kassiert, das ist das Positive«, sagte Hansas Mittelfeldspieler Merveille Biankadi. Innenverteidiger Kai Bülow haderte nach der Nullnummer: »Wir können mit dem Spiel zufrieden sein, mit dem Ergebnis nicht ganz.« Trainer Pavel Dotchev wusste nicht so recht, ob er sich über den Punktgewinn freuen oder ärgern sollte. »Die Jungs werden schon zünden. Die Mannschaft ist so stark, dass sie auf jeden Falle eine Serie starten wird«, blickte er auf die Duelle am Dienstag gegen Münster und vier Tage danach in Halle.