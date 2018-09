Beim FC Energie herrscht gedrückte Stimmung. Nicht nur die 0:3-Niederlage am Freitagabend bei Preußen Münster macht den Cottbusern zu schaffen. Dazu kommen noch große Sorgen um Mittelfeldspieler Daniel Stanese, der sich in Münster bereits im ersten Zweikampf schwer am Knie verletzte. Der 24-Jährige, der kurz danach den Konter zum ersten Gegentor nicht mehr verhindern konnte und ausgewechselt werden musste, wird wohl lange fehlen. Am Montag wird der Kanadier eingehend untersucht. Stanese fällt schon als zweiter defensiver Mittelfeldspieler aus. Zuletzt war bei Tim Kruse ein Muskelbündelriss diagnostiziert worden. »Uns war klar, dass es schwer werden würde. Wir haben noch 30 Spiele und ich bin mir sicher, dass wir unser Ziel Klassenerhalt erreichen können - auch wenn es knapp wird.«, sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz Wollitz.