Rostock. In der Rostocker Innenstadt haben sich am Samstagabend rund 4000 Menschen einer Demonstration der AfD friedlich entgegengestellt. Dem Aufruf zur AfD-Demonstration unter dem Motto »Für unser Land und unsere Kinder« folgten nach Angaben der Polizei rund 700 Menschen. Das Motto der Gegendemonstranten lautete »Kein Schritt zurück - Für ein solidarisches Rostock!«. Die Sprecherin des Bündnisses »Rostock nazifrei«, Annette Niemeyer, erklärte, es sei deutlich gemacht worden, dass Rassismus und gesellschaftlicher Spaltung in Rostock kein Raum gegeben werde.

Nach einer kurzen Kundgebung waren die AfD-Anhänger vom Neuen Markt aus zu einem Demonstrationszug durch die Innenstadt angetreten. Nach knapp 1,5 Kilometern wurden sie durch eine Blockade gestoppt und mussten den Weg zurück antreten. Dann sprach der als Hauptredner angekündigte Thüringer AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke. Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) lobte den Einsatz der Polizei. dpa/nd