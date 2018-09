Peking. Als Reaktion auf die US-Sonderzölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar hat China am Montag umgehend Extrazölle auf Einfuhren aus den USA im Wert von 60 Milliarden Dollar verhängt. Die Zollsätze liegen zwischen fünf und zehn Prozent. Chinas Gegenmaßnahmen sind im Umfang geringer, weil die USA gar nicht so viel nach China exportieren. Die Handelsgespräche mit den USA wurden vorerst auf Eis gelegt. In einem Weißbuch zum Handelskonflikt, das die Regierung in Peking veröffentlichte, hieß es, China habe die Tür für Verhandlungen immer offen gehalten. Gespräche können aber nicht geführt werden, »wenn mit einem dicken Zollknüppel gedroht wird«. Washington versuche, andere Länder durch Sonderzölle einzuschüchtern und ihnen seinen Willen durch extremen Druck aufzuzwingen. dpa/nd