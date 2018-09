Moskau. Nach dem Abschuss eines russischen Militärflugzeugs über Syrien infolge von israelischen Luftangriffen sieht Russland sein Verhältnis zu Israel beschädigt. Der Vorfall, bei dem vor einer Woche 15 russische Soldaten getötet wurden, könne den Beziehungen beider Länder nur schaden, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau und machte »vorsätzliche« Handlungen israelischer Kampfpiloten für den versehentlichen Abschuss durch die syrische Luftabwehr verantwortlich. Verteidigungsminister Sergej Schoigu kündigte konkrete Konsequenzen an. Schoigu kündigte überdies an, der syrischen Armee binnen zwei Wochen »das moderne Luftabwehrsystem S-300« zur Verfügung zu stellen. AFP/nd