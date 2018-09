Peking. Amnesty International hat China aufgefordert, das Schicksal hunderttausender Uiguren in Internierungslagern aufzuklären und das »massive« Vorgehen gegen die muslimische Minderheit einzugestehen. Der Ostasien-Experte der Menschenrechtsorganisation, Nicholas Bequelin, erklärte am Montag, die Masseninhaftierungen in der Provinz Xinjiang hätten »hunderttausende Familien auseinandergerissen«. Die Menschen wollten unbedingt wissen, »was mit ihren Angehörigen passiert ist und es ist an der Zeit, dass die chinesischen Behörden ihnen Antworten geben«. AFP/nd