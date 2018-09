Burow. Eine Woche nach dem Diebstahl von 150 Schafen bei Burow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) fehlt von den Tieren jede Spur. »Wir haben bisher weder die Herde noch ein Transportfahrzeug finden können«, so eine Polizeisprecherin am Montag. Die Tiere der Rassen Texel und Schwarzköpfiges Fleischschaf weideten abseits von Burow am Fluss Tollense. Sie sollen aus einer größeren Herde entwendet worden sein. Der Besitzer - ein Wanderschäfer aus der Region - hatte die Schafe am 18. September als gestohlen gemeldet. Etwa 230 Tiere hatten die Diebe zurückgelassen. Der Schaden liegt laut Halter bei knapp 23 000 Euro. dpa/nd