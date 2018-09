Zunehmend werde Musik von Seiteneinsteigern oder Pädagogen unterrichtet, die das Fach nicht studiert haben, kritisierte Nimczik. Der Fachlehrermangel nehme zu, befürchtet der Verbandschef angesichts einer Pensionierungswelle und steigender Schülerzahlen in den nächsten Jahren. Da Fachlehrer fehlen, plädierte er für die Weiterbildung von musikaffinen Lehrern, gerade an Grundschulen, wo der Mangel besonders groß sei. dpa/nd

Der Bundesverband Musikunterricht hat vor einer weiteren Abwertung des Schulfachs Musik gewarnt. Viele Schulen hätten nur einen Musiklehrer - wenn der krank sei, falle der Unterricht aus, sagte Verbandspräsident Ortwin Nimczik in Hannover, wo an diesem Mittwoch der 4. Bundeskongress Musikunterricht beginnt.

