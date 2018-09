Berlin. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) plant offenbar eine große Diesel-Umtauschaktion, um Fahrverbote zu verhindern. Scheuer habe dazu am Sonntag im Kanzleramt beim Treffen mit den Chefs von BMW, Daimler und Volkswagen ein Konzept vorgestellt, berichtete das »Handelsblatt« am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach sollen außerdem Fahrzeughalter an den Kosten für eine mögliche Umrüstung beteiligt werden. Kern des Konzepts ist laut »Handelsblatt« eine Umtauschprämie der Hersteller. Diesel-Besitzer sollten in den 65 Metropolregionen, in denen die Luftschadstoffgrenzwerte überschritten werden, von den deutschen Autoherstellern ein Angebot zum Umtausch alter Autos erhalten. Scheuers Vorschlag zufolge sollten nur solche Fahrzeuge umgerüstet werden, bei denen der nachträgliche Einbau von Stickoxidfiltern wirtschaftlich sinnvoll sei. Hier sollten die Hersteller bei Umbaukosten von bis zu 3000 Euro insgesamt 80 Prozent der Kosten übernehmen. Ein Zuschuss des Staates sei nicht vorgesehen. Am kommenden Montag soll der Koalitionsausschuss das Konzept beschließen, berichtete die Zeitung. AFP/nd