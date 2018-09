Viele Frauen wechseln laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden nach der Geburt des ersten Kindes den Arbeitgeber, um dadurch ihren Arbeitsplatz näher an den Wohnsitz zu verlagern. Während Väter an ihrem gewohnten Pendelverhalten festhielten, reduzierten Mütter nach der Babypause die Wegstrecke zum neuen Arbeitsplatz deutlich. Kinderlose Männer und Frauen legten für den Job in etwa gleich lange Wegstrecken zurück.

Vor allem Mütter mit langen Pendelstrecken entscheiden sich nach der Rückkehr in den Beruf häufig für einen neuen Arbeitgeber, der näher am Wohnort liegt. Den Angaben zufolge beträgt die durchschnittliche Wegstrecke zur Arbeit von Frauen vor der Geburt rund 17 Kilometer, danach sinkt sie auf rund 13 Kilometer.

Für die Untersuchung wurden rund 1500 Erwerbstätige vor und nach der Geburt ihres ersten Kindes zum Pendelverhalten befragt. Agenturen/nd