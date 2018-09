Gaza. Bei neuen Protesten im Gazastreifen haben israelische Soldaten nach palästinensischen Angaben am Montag einen Demonstranten erschossen. Der 21-Jährige sei bei Zusammenstößen an der Grenze zu Israel durch einen Kopfschuss getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Zehn weitere Demonstranten seien angeschossen worden. AFP/nd