Senftenberg. In den wegen eines abgerutschten Inselstücks und wegen Niedrigwassers gesperrten Senftenberger See soll nun Wasser zugeleitet werden. Damit soll der Wasserstand angehoben und die geotechnische Sicherheit in dem See wieder hergestellt werden, erklärten Landesbergamt und Landesumweltamt. Das Wasser soll aus dem Geierswalder See, dem Partwitzer See und dem Neuwieser See kommen. Mitte September kam es zu einem Böschungsrutsch einer Insel im Senftenberger See. Der See ist ein Tagebaurestloch, das noch zu DDR-Zeiten geflutet wurde. Die Insel ist eine aufgeschüttete Kippe. dpa/nd