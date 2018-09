Was soll das sein

Stuttgart. Nach dem Missbrauchsfall von Staufen im Breisgau hat die baden-württembergische Landesregierung eine Kommission zum Kinderschutz eingesetzt. Das Gremium soll innerhalb eines Jahres Defizite im Kinderschutz analysieren und Verbesserungen vorschlagen, wie Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Dienstag sagte. Laut Innenminister Thomas Strobl (CDU) gab es im Umgang mit dem missbrauchten Kind in Staufen »schwere Fehleinschätzungen und schwere Fehlurteile« aufseiten der Behörden. Der Kommission gehören neben Vertretern von fünf Ministerien fünf Experten aus den Bereichen Justiz, Jugendpsychiatrie, Polizei und Forschung an. Die konstituierende Sitzung ist für 9. November geplant. epd/nd