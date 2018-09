Genf. Der Mediziner Evan Atar Adaha aus Südsudan wird vom UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) mit dem diesjährigen Nansen-Preis geehrt. Der als Dr. Atar bekannte Chirurg werde für sein herausragendes Engagement für Menschen auf der Flucht in Sudan und Südsudan geehrt, teilte das UNHCR am Dienstag in Genf mit. Evan Atar Adaha leitet das einzige funktionierende Krankenhaus im nordwestlichen Bundesstaat Upper Nile in Südsudan. Das Hospital bietet demnach rund 200.000 Menschen medizinische Dienste an, unter den Patienten seien viele Flüchtlinge. epd/nd