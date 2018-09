Rio de Janeiro. Knapp zwei Wochen vor der Präsidentenwahl in Brasilien liegt der rechtsextreme Kandidat Jair Bolsonaro nach wie vor in Führung. Einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ibope zufolge kommt der ehemalige Fallschirmjäger auf 28 Prozent der Stimmen. Fernando Haddad von der Arbeiterpartei konnte zulegen und liegt mit nun 22 Prozent an zweiter Stelle. Der ehemalige Bürgermeister von São Paulo tritt anstelle des inhaftierten Expräsidenten Luis Inácio Lula da Silva an.