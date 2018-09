»Der Brand verursacht schätzungsweise 2,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid - das entspricht dem Jahresausstoß eines niedersächsischen Kohlekraftwerks«, gab die Abgeordnete zu bedenken. Die Landesregierung müsse dafür sorgen, »dass der Schaden für Umwelt und Klima 1:1 ausgeglichen wird«. Von Umweltminister Olaf Lies und Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) fordern die Grünen, »endlich Klarheit über das wahre Ausmaß der Luftverschmutzung durch den Brand zu schaffen und alle Messergebnisse offenzulegen«. Das Land dürfe sich da keinesfalls aus der Verantwortung ziehen. Auch »direkt in der Rauchfahne« müsse gemessen werden, betont Imke Byl. Das sei schon allein zum Schutz der vielen Einsatzkräfte notwendig.

Aus jenem Gremium gab es seitens der Regierungsparteien SPD und CDU deutliche Vorwürfe gegen die Bundeswehr. Das Fehlen einsatzfähiger Löschgeräte während der Raketentests wurde bemängelt und auch die zögerliche Information »nach draußen« über das Geschehen im Moor. Die oppositionellen Grünen indes nahmen auch die Landesregierung ins Visier. So sagte die umweltpolitische Sprecherin der Grünen, Imke Byl, es dränge sich der Eindruck auf, dass den Verantwortlichen in Hannover weder die Gesundheitsrisiken noch die immensen Klima- und Umweltfolgen klar sind.

Neben fahrlässiger Brandstiftung beinhaltet der Tatvorwurf des BUND gegen die Verantwortlichen eine leichtfertige Freisetzung gesundheitsgefährdender Luftschadstoffe und die Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete. Im Fall Meppen ist es das größte noch überwiegend intakte Hochmoor Niedersachsens, das derzeit unter den Auswirkungen der am 3. September erfolgten Waffenerprobung leidet. Welch große Schäden sie bereits verursacht hat, bestätigten Experten des niedersächsischen Umweltministeriums jetzt im zuständigen Fachausschuss des Landtages.

Schwarzkehlchen, seltenen Schmetterlingen, Heuschrecken und Libellen hat die Bundeswehr durch Raketentests bei Meppen den Lebensraum genommen. Auch hat der Brand, den die Geschosse verursachten, am Boden lebende Tiere wie Reptilien, Amphibien und Insekten getötet. Angesichts dieser weitreichenden Folgen eines Munitionsversuchs bei extremer Trockenheit hat nun auch der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Niedersachsen Strafanzeige erstattet. Mit einer solchen hatte vor einigen Tagen schon der Landtagsabgeordnete Christian Meyer (Grüne), Niedersachsens früherer Agrarminister, die Staatsanwaltschaft in Richtung Bundeswehr mobilisiert.

Niedersachsen, Meppen: Rauchwolken steigen beim Moorbrand auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 (WTD 91) in Meppen auf.

