Halle/Saale. Der Prozess gegen Ex-Mister-Germany Adrian Ursache ist am Dienstag am Landgericht Halle in Sachsen-Anhalt unterbrochen worden. Der Prozess gehe am Mittwoch weiter, so ein Gerichtssprecher. Dann könnten möglicherweise auch die Plädoyers der Verteidigung verlesen werden. Ursache ist angeklagt, bei einer Zwangsräumung seines Grundstücks in Reuden (Burgenlandkreis) im August 2016 auf einen SEK-Beamten geschossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat acht Jahre Haft wegen versuchten Mordes gefordert. dpa/nd