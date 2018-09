Peter Sodann in seiner DDR-Bibliothek Foto: dpa/Martin Förster

Wenn richtige Könner am Werk sind, wird selbst das Verlesen eines Paragrafenwerks zum Kabinettstück. Peter Sodann ist ohne Zweifel ein Könner: Schauspieler, Ex-TV-Kommissar, Ex-Theaterchef in Halle. Jetzt führt er eine Bibliothek, in der die Literatur aus den Jahren der DDR aufbewahrt wird. Bald will er auch noch Genosse sein - genauer gesagt: Mitglied einer Genossenschaft. Deren Satzung trug er am Wochenende potenziellen Mitgenossen vor. Selten waren trockene Paragrafen so unterhaltsam.

Die Genossenschaft könnte im November gegründet werden - und soll, so hofft Sodann, sein Werk bewahren und fortführen: eine Sammlung von Büchern, die in der DDR verfasst, gedruckt und verkauft worden waren und nach deren Ende oft auf dem Müll landeten. Er habe gewollt, »dass diese Schweinerei aufhört«, sagt er. Das Ergebnis der Rettungsaktion sind etwa zehn Regalkilometer voller Bücher im alten Rittergut Staucha, das in der Lommatzscher Pflege obe...