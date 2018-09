Anklam. Auf der Insel Usedom in Mecklenburg-Vorpommern werden auffällig viele hochwertige Elektroräder, Mountainbikes und Radträger von Autos gestohlen. Allein im September kamen nach Angaben der Polizei in Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) bisher knapp 40 Räder und Radträger im Wert von fast 45 000 Euro weg. Zuletzt waren am Wochenende in Zinnowitz zwei 5000 Euro teure E-Räder von Urlaubern aus Baden-Württemberg entwendet worden. Ein mutmaßlicher Dieb konnte in Ahlbeck gefasst werden. Ein Rad wurde sichergestellt. Damit wurden auf der deutsch-polnischen Ostseeinsel seit Anfang Juli etwa 500 meist hochwertige Elektroräder, Räder, Fahrradteile und Radträger von Autos im Wert von über 500 000 Euro gestohlen. dpa/nd