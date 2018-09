Arbeitskonferenz in Bonn begonnen / Kaum Fortschritte bei CO2-Reduktionszielen zu erwarten

Die Verbraucher tragen eigenen Angaben zufolge auch selbst zum Klimaschutz bei. Drei Viertel der Befragten sparen am Licht, zwei Drittel nutzen sparsame Haushaltsgeräte und die Hälfte fährt weniger Auto und verzichtet auf Kreuzfahrten und Flüge. Vier von zehn gaben an, weniger Fleisch zu essen und drei von zehn beziehen Ökostrom. AFP/nd

Das Meinungsforschungsinstitut YouGov befragte vergangene Woche im Auftrag des Ökostromanbieters Lekker Energie rund 2.000 Menschen. Demnach würde es jeder Zweite begrüßen, wenn Produkte und Dienstleistungen ein Siegel hätten, das den konkreten CO2-Ausstoß bei Herstellung und Vertrieb deutlich macht. 43 Prozent würde das in ihrer Kaufentscheidung beeinflussen. Bislang gibt es keine Informationspflicht in Deutschland, wie viel CO2 bei einem Produkt anfällt.

Berlin. Zwei Drittel der Deutschen glauben einer Umfrage zufolge, dass Wirtschaft und Politik zu wenig tun , um den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids zu verringern. Mehr als die Hälfte der Befragten ärgert es, dass Deutschland sein Klimaziel für 2020 voraussichtlich verpassen wird, ergab die Umfrage, die der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. Jeder Vierte fand es sogar sehr ärgerlich, dass Deutschland bis dahin nicht 40 Prozent seines CO2-Ausstoßes einspart.

