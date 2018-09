Regensburg. Rund drei Wochen nach dem Startschuss haben in Bayern schon 126 Hebammen den 1000-Euro-Zuschuss der Staatsregierung beantragt. Dies teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) anlässlich eines Festaktes zum 120-jährigen Bestehen des Bayerischen Hebammen Landesverbandes in Regensburg mit. Seit 1. September können freiberufliche Hebammen in Bayern einen Hebammenbonus in Höhe von jährlich 1000 Euro beantragen. Berechtigt sind auch fest angestellte Hebammen, die nebenbei noch freiberuflich in der Geburtshilfe tätig sind. »Mit dem Geld wollen wir unsere Anerkennung für den Einsatz der Hebammen für Mutter und Kind deutlich machen«, sagte Huml laut Mitteilung. dpa/nd