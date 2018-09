Moskau. Das russische Parlament hat den geänderten Rentenplänen von Präsident Wladimir Putin zugestimmt. Das Votum in erster Lesung sei einstimmig erfolgt, teilte Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin am Mittwoch mit. Angesichts der anhaltenden Proteste gegen eine Anhebung des Renteneintrittsalters und damit einhergehender Umfrageeinbrüche für Putin hatte der Staatschef die Pläne leicht abgemildert. Der geänderte Gesetzentwurf muss noch in zweiter und dritter Lesung verabschiedet werden, bevor er ins Oberhaus geht. AFP/nd