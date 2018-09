Genf. Ermittler der Vereinten Nationen werfen den Konfliktparteien im Jemen Kriegsverbrechen vor. Entsetzliche Taten verschärften das Leiden von Millionen Kindern, Frauen und Männern in dem arabischen Land, warnte die stellvertretende UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Kate Gilmore, am Mittwoch in Genf. Sie sprach bei der Vorstellung eines Jemen-Berichts durch unabhängige Experten im UN-Menschenrechtsrat. epd/nd