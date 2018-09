Kabul. Bei einem Luftangriff in Afghanistan sind nach Angaben der Vereinten Nationen zwölf Mitglieder einer Familie getötet worden. Wie die UN-Unterstützungsmission in Afghanistan (Unama) am Dienstagabend unter Berufung auf vorläufige Untersuchungsergebnisse mitteilte, handelt es sich bei den Opfern um zwei Frauen und zehn Kinder. Sie starben demnach am Sonntagabend bei einem Angriff auf ihr Haus in der Provinz Wardak in der Nähe von Kabul. AFP/nd