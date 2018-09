Vatikanstadt. Papst Franziskus hat das Abkommen des Vatikans mit China über die Ernennung von Bischöfen verteidigt und die Katholiken in dem Land zur Einheit aufgerufen. »Wir können einen beispiellosen Prozess einleiten, von dem wir uns erhoffen, dass er dazu beitragen wird, die Wunden der Vergangenheit zu heilen, die volle Gemeinschaft unter allen chinesischen Katholiken wiederherzustellen und zu einer Phase größerer brüderlicher Zusammenarbeit zu führen«, schrieb der Pontifex am Mittwoch in einem Brief an die chinesischen Katholiken. Er machte darin aber auch deutlich, dass das Abkommen nicht alle Probleme löse. dpa/nd