Chemnitz. Sachsens Steuerfahnder haben im ersten Halbjahr fast 19 Millionen Euro hinterzogener Steuern aufgespürt. Dabei schlossen sie fast 440 Fahndungsprüfungen ab und erledigten 420 Amts- und Rechtshilfeersuchen, so das Landesamt für Steuern und Finanzen am Mittwoch auf einem Steuerstrafrechtstag in Chemnitz. Der größte Teil fiel auf die Umsatzsteuer, was zu gut sechs Millionen Euro Mehrsteuern führte. In den Bußgeld- und Strafsachenstellen wurden rund 10 000 Anzeigen, Prüfberichte der Finanzämter sowie Steuerstraf- und Bußgeldverfahren bearbeitet. dpa/nd