Berlin. Die Mitglieder des Nationalen Forums Diesel sprechen sich einem Bericht des SWR zufolge mehrheitlich für Hardware-Nachrüstungen aus. Sogenannte SRC-Systeme könnten giftige Stickoxidemissionen »um bis zu 95 Prozent« reduzieren, zitierte der SWR aus der vorläufigen Endversion des Abschlussberichts. Dem Forum gehören Vertreter von Bundesministerien, Landesvertretungen, Umweltverbänden und der Industrie an. Die Bundesregierung will bei einem Ministertreffen am Freitag ihre Position festzurren und kommende Woche im Koalitionsausschluss beschließen. AFP/nd