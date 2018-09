Frankfurt am Main. Frauen sind in den Vorständen deutscher Unternehmen bei Weitem nicht so häufig vertreten wie Männer - sie verdienen aber deutlich besser. Wie die Unternehmensberatung EY errechnete, lag die Gesamtvergütung weiblicher Vorstandsmitglieder in börsennotierten Unternehmen 2017 bei durchschnittlich 2,1 Millionen Euro, knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den Männern waren es 1,8 Millionen Euro (plus 0,7 Prozent). AFP/nd