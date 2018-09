Wiepersdorf. Das Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf (Teltow-Fläming) soll in eine Landesstiftung überführt werden. Das Kabinett habe einem von Kulturministerin Martina Münch (SPD) vorgelegten Entwurf für die Zukunft des früheren Wohnsitzes der Schriftstellerin Bettina von Arnim (1785 - 1859) zugestimmt, teilte das Ministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Das Kulturministerium werde einen Gesetzentwurf vorbereiten. Die Stiftung soll am 1. Januar 2020 stehen und jährlich 720 000 Euro vom Land erhalten. Das Schloss, eines von drei Künstlerhäusern in Ostdeutschland, wer᠆de bis dahin saniert. Schloss Wiepersdorf war in der DDR Arbeits- und Erholungsort für Schriftsteller und Künstler. 1992 öffnete es als Künstlerhaus Wiepersdorf der Stiftung Kunstfonds neu. Seit 2006 betreibt es die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. epd/nd